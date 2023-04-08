Если преподаватель на перерыве переходит на русский язык, он демонстрирует детям пренебрежительное отношение к государству, - министр образования Лисовой

Когда педагог, преподавая на украинском языке, на перерыве переходит на русский, он демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству.

Такое мнение высказал министр образования Украины Оксен Лисовой в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Человек является патриотом той страны, на языке которой он разговаривает со своими детьми. Я безмерно радуюсь, когда слышу, как русскоязычные люди общаются с собственными детьми на украинском. Спасибо всем тем русскоязычным, которые перешли на украинский, и призываю: формируйте вокруг своих детей украиноязычную среду - мультфильмы, кино, книги, круг общения, контент в сети", - отмечает Лисовой, добавляя, что так поступают люди, которые хотят успеха для своих детей и верят в собственную способность привести к успеху свою страну.

По убеждению министра, манипуляции вокруг языка – это ничто иное, как лицемерие.

"И мне крайне сложно оставаться по этому поводу равнодушным. Если кто-то, преподавая на украинском, на перемене переходит на русский, - он или она на самом деле демонстрирует детям свое скептическое, пренебрежительное отношение к государству. Я прошу всех прекратить такую практику. Если русскоязычные родители могут перейти на украинский с детьми, то почему система образования не способна поддержать их украиноязычностью среды?" - добавляет он.

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По его словам, кейс с преподавательницей учебного заведения, которая не способна овладеть государственным языком, - это прямое нарушение действующего законодательства. В этом случае будут приняты меры. Это очевидно.

"Да и не только в нарушении законодательства вопрос. Поведение этой дамы имеет вид… мягко говоря… несоответствующий ее роли. Образовательное сообщество формирует нацию. Оно формирует общество будущего. Именно поэтому не менее странно, когда ученики или студенты проявляют более высокий уровень сознания, чем их преподаватели. Меня, безусловно, вдохновляет активность молодежи, которая не терпит такой позорной позы (потому что это не позиция, а именно поза) и не боится угроз (даже вспомнилась моя студенческая молодость, когда мы избавлялись от совкового абсурда)", - продолжает Лисовой.

"С позиции министра образования скажу такое: не мы превратили язык в инструмент политических манипуляций. Не мы использовали его как повод для агрессии. Мы только защищаем свое украинское пространство и свою свободу. И человек (особенно человек в образовании!) должен осознавать свою роль и ответственность в этой борьбе".