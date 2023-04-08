Лучше всего с управляемыми авиабомбами могут бороться современные самолеты, - Воздушные силы

Российские оккупанты применяют управляемые авиабомбы по всей линии фронта. Чтобы противостоять этому, необходимы средства, которые помогали бы уничтожать авиацию врага на больших расстояниях.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Это не только юг, а по всей линии фронта: Сумская область, Черниговская область, безусловно, восточное направление. Они атакуют (управляемыми авиабомбами, - ред.) везде. То есть, есть эта новая угроза, на которую реагировать, мягко говоря, трудно, потому что противник применяет эти управляемые бомбы дистанционно, и пока безнаказанно", - рассказал Игнат.

По словам представителя командования Воздушных сил ВСУ, вражеские самолеты наносят удары с дистанции от 50 километров от линии боевого соприкосновения или от границы с Украиной, или моря. Эти же самолеты пока нечем достать.

Ежедневно враг применяет на линии фронта около 10-12 управляемых авиабомб. В основном, это бомба ФАБ-500, которая оборудована крыльями, GPS-навигацией и способна лететь к цели еще 10-20 километров, а возможно и больше.

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По его словам, чтобы противостоять этому Украине необходимы наземные средства, такие как Patriot или SAMP-T.

"А лучше всего - это современные самолеты, например, F-16 или другие самолеты поколения 4+, способные противостоять российской авиации на больших расстояниях, которые имеют и мощные радары, и ракеты класса "воздух-воздух". Только так можно противостоять этой угрозе. Поэтому еще раз и еще раз надо обращаться к нашим партнерам, чтобы действительно процесс предоставления Украине такой техники ускорялся", - заявил Игнат.

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