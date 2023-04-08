Автобус, ехавший в Киев, перевернулся в Молдове. 9 человек в больнице. ВИДЕО
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В Молдове слетел с трассы автобус, следовавший из Кишинева в Киев.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на молдавское издание NewsMaker.
Авария произошла около 9:40 утра. Водитель не справился с управлением, врезался в дерево и съехал в кювет.
В больницу доставили 9 пассажиров, не являющихся гражданами Молдовы. Все ли они украинцы, неизвестно. Всего в автобусе был 21 человек.
"Предварительно установлено, что авария могла произойти из-за технической неисправности транспортного средства", - сообщили в полиции Молдовы.