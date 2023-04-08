Двое гражданских подорвались на вражеских минах на Харьковщине, - ОВА

Сегодня на Харьковщине еще двое гражданских пострадали в результате подрыва на взрывоопасных предметах.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в г. Изюм на территории центрального кладбища 53-летняя женщина наступила на противопехотную мину типа "Лепесток". Госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Кроме того, в пгт Слобожанское мужчина подорвался и получил тяжелую травму при попытке разобрать неизвестный предмет. Сейчас пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

"Призываю всех быть очень внимательными и осторожными. Не посещайте лесов, полей, берегов водоемов, не выходите на обочину дорог. Воздерживайтесь от посещения кладбищ и других непроверенных саперами территорий. В случае обнаружения любого предмета, похожего на взрывоопасный, ни в коем случае нельзя его пытаться переместить или разобрать. Необходимо отойти на безопасное расстояние и вызвать специалистов ГСЧС или уведомить Нацполицию", - обращается Синегубов к жителям региона.

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