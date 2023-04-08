ВСУ расходуют снарядов в три раза меньше, чем армия РФ, - Washington Post

И в Вооруженных силах Украины, и в армии РФ замечена нехватка боеприпасов. Украинцы выпускают по снаряду каждые шесть секунд – и это втрое меньше, чем россияне.

Об этом пишет Washington Post, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Украинский военный чиновник на условиях анонимности сообщил изданию, что даже в условиях дефицита ВСУ выпускают около 7700 снарядов в день, или примерно по одному каждые шесть секунд.

Россия, стреляет больше - по некоторым оценкам, в три раза больше, говорится в материале.

Чтобы не отставать от противника и при этом экономить боеприпасы, украинские военные теперь более разборчивы в выборе целей, часто отдавая предпочтение технике, а не небольшим группам пехоты. Точность является ключевым фактором, потому что промахи означают потраченные впустую снаряды.

Артиллерийские снаряды для украинских орудий советских времен, которые составляют большую часть их арсенала, уже давно в дефиците. Это вынудило полагаться на артиллерию, предоставленную Киеву западными союзниками.

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С такой скоростью, с которой стреляет Украина, эти запасы могут вскоре закончиться, а западные страны пытаются нарастить производство. В феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что "текущие темпы расходов Украиной боеприпасов во много раз превышают наши нынешние темпы производства".

Страны, в которых до сих пор имеются запасы 152-мм и 122-мм снарядов советского стандарта, - это в основном бывшие советские республики, многие из которых не решаются продавать Украине из-за своих связей с Россией. Некоторые страны Африки и Ближнего Востока, которые на протяжении многих лет получали оружие и боеприпасы из России, также имеют запасы этих снарядов. Несколько бывших стран Варшавского договора имеют мощности для производства снарядов, но не в тех масштабах и с той скоростью, которые нужны Украине на поле боя.

Иногда третья страна, дружественная Украине, закупает боеприпасы - иногда через посредника - и затем тайно поставляет их Украине, чтобы избежать каких-либо политических последствий для продавца. Часто результатом является то, что одно артиллерийское орудие на поле боя может иметь снаряды, произведенные в нескольких странах, которые, по словам солдат, могут вести огонь по-разному, что влияет на точность.

Соединенные Штаты искали по всему миру запасы советских артиллерийских снарядов, но доставка может занять месяцы. Во вторник в рамках более крупного пакета помощи в области безопасности Пентагон заявил, что предоставит неопределенное количество артиллерийских снарядов, в том числе снаряды калибра 122 мм, которые он сам не производит. Такие снаряды использует украинская Д-30.

Роб Ли, военный аналитик Института исследований внешней политики, сказал, что он подозревает, что Соединенные Штаты и другие западные покровители увеличили поставки боеприпасов перед весенним наступлением.

Представители США заявили, что Китай рассматривает возможность отправки в Россию 122-мм и 152-мм снарядов. Ли сказал, что если это действительно произойдет, то "может существенно изменить ход войны".

"Это, в конечном счете, артиллерийская война, поэтому та сторона, у которой больше артиллерийских снарядов или которая может производить их больше и поддерживать в долгосрочной перспективе, будет иметь значительное преимущество, - сказал Ли. - Наличие артиллерийских боеприпасов является одним из наиболее важных факторов в этой войне".

Россия по-прежнему стреляет больше, чем Украина каждый день, но украинские официальные лица заявили, что заметили, что их враг становится все более консервативным, что является признаком того, что они также могут столкнуться с нехваткой снарядов. В сообщениях в социальных сетях российские военные блогеры и солдаты жалуются на нехватку боеприпасов.