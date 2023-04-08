Залужный провел телефонный разговор с топгенералом Франции Буркхардом
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку з начальником генштабу Франції Тєррі Буркхардом.
Об этом Буркхард сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Тьерри Буркхард отметил, что Залужный рассказал ему о своем видении ситуации на фронте.
"Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которые Вооруженные силы Украины получают от французских военных", - добавил начальник генштаба Франции.