Новости

Залужный провел телефонный разговор с топгенералом Франции Буркхардом

3 37211
Залужный провел телефонный разговор с топгенералом Франции Буркхардом
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний обговорив ситуацію на фронті та подальшу військову підтримку з начальником генштабу Франції Тєррі Буркхардом.

Об этом Буркхард сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Тьерри Буркхард отметил, что Залужный рассказал ему о своем видении ситуации на фронте.

"Я заверил его в продолжении нашей поддержки путем поставок и обучения, которые Вооруженные силы Украины получают от французских военных", - добавил начальник генштаба Франции.

Читайте также: Зеленский провел заседание Ставки: говорили о предотвращении утечки информации о планах Сил обороны

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    Андруша рядом сидів?...
  • Олег Каз
    Я вірю у Францію! В їх штабі є карти до Москви...
  • Hulio
    Прослушка зермаками 100%.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости