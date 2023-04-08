Саммит НАТО станет успешным, если на нем будет явное продвижение по интеграции Украины в Альянс, - МИД Литвы

Заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас заявил, что Вильнюсский саммит НАТО будет успешным, если на нем произойдет явное продвижение на политическом треке по интеграции Украины в Альянс.

Такое мнение Адоменас высказал в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Саммит НАТО станет успешным, если на нем будет явное продвижение на политическом треке по интеграции Украины в НАТО. При этом понятно, что содержание декларации, суть запланированных решений все еще находятся на стадии обсуждения, поэтому говорить об этом рано. Но мы с нашими партнерами – кстати, их круг расширяется – стремимся к тому, чтобы были сделаны конкретные шаги по интеграции Украины в Альянс", - сказал Адоменас.

Он добавил, что сейчас продолжаются переговоры о том, чтобы Украина была представлена на саммите на самом высоком уровне.

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Литовский дипломат указал и на другую важную составляющую предстоящего саммита – укрепление обороны восточного фланга НАТО. "Мы видим положительные изменения в Польше, в других соседних государствах. Но беспокоит то, что ситуация в странах Балтии такая же, как год назад, перед началом полномасштабной войны в Украине. Следовательно, прогресс в этом направлении тоже очень нужен", - подчеркнул Адоменас.