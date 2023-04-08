Минюст США будет расследовать якобы "утечку документов о планах ВСУ"
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Министерство юстиции США начинает расследование якобы утечки секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News.
В Минюсте США отказались уточнять какие-либо подробности о расследовании. Там лишь отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.
Напомним, 7 апреля The New York Times писало, что в сеть "слили секретные документы", в которых содержится информация о планах США и НАТО по подготовке Украины к контрнаступлению.
Сегодня, 8 апреля, ночью в соцсетях была обнаружена новая партия "секретных документов", касающихся Украины, Китая и Ближнего Востока.