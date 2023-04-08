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Минюст США будет расследовать якобы "утечку документов о планах ВСУ"

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Минюст США будет расследовать якобы "утечку документов о планах ВСУ"
Министерство юстиции США начинает расследование якобы утечки секретных документов, в которых может содержаться "информация о подготовке ВСУ к контрнаступлению".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News.

В Минюсте США отказались уточнять какие-либо подробности о расследовании. Там лишь отметили, что находятся в контакте с Пентагоном по этому вопросу.

Напомним, 7 апреля The New York Times писало, что в сеть "слили секретные документы", в которых содержится информация о планах США и НАТО по подготовке Украины к контрнаступлению.

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Сегодня, 8 апреля, ночью в соцсетях была обнаружена новая партия "секретных документов", касающихся Украины, Китая и Ближнего Востока.

Топ комментарии

  • Прощай немытая раССея
    ПаРашка робить вигляд, що отримала секретні документи, а США роблять вигляд, що ці документи справді секретні....
  • Ksenia VB
    А якщо це була перевірка і крисаку підсунули фіктивні документи. І вони тепер знають напевне що це крисак
    А якщо це витік з нашої сторони..
  • Борменталь Незабаром 25de645e
    завжди було цікаво - от ще якось можна виправдати працю на США або західні країни, бо це завжди вищий рівень життя, чим можна виправдати працю на московію? яким треба бути ******** щоб працювати на московію!! заради чого? заради умовною сьізрани? чи параші в якій небудь уфє?
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