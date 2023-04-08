Украина вернула еще 31 похищенного Россией ребенка, - Николай Кулеба

В Украину 8 апреля возвращается 31 депортированный россиянами украинский ребенок.

Об этом во время пресс-конференции сообщил исполнительный директор БО "Save Ukraine", уполномоченный президента Украины по правам ребенка (2014-2021 гг.) Николай Кулеба, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Киев следует 31 ребенок. Эти дети через 3-4 часа приедут в столицу. Это была 5-я наша спасательная миссия, и она была особенная не только по количеству спасенных детей, но и по сложности. К сожалению, бабушка, которая должна была забрать двоих детей, умерла во время этой миссии", - сказал он.

По словам Кулебы, из-за этого в Украину вернули не 33 ребенка, как планировалось, а 31. Он уточнил, что нужно будет вернуть тело этой женщины в Украину и детей, которых она должна была унести.

Кулеба акцентировал внимание на длительных и многократных допросах ФСБ. "Поэтому не удивительно, что сердце бабушки остановилось", - добавил исполнительный директор БО "Save Ukraine".

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Он заявил, что, когда родители и законные представители этих детей приехали в лагерь, чтобы их забрать, россияне не позволили им вместе зайти в учреждение.

"Они (россияне. — Ред.) держали их за забором и по одному родителю впускали в учреждение, где были установлены камеры. Они давили на родителей, чтобы родители перед тем, как забрать ребенка, поблагодарили за то, что РФ сохранила их детей", – сказал Кулеба.

Бывший уполномоченный президента Украины по правам ребенка отметил, что россияне должны идентифицировать детей (которых вывезли. — Ред.) и передать соответствующие списки Красному Кресту, чтобы Украина могла найти их родителей.

"Все дети, которых они возвращали, говорят о том, что никто никоим образом не пытался найти их родителей. Мы искали этих детей, а это было очень тяжело, потому что есть дети, где за 5 месяцев было изменено 5 разных мест пребывания – их бросали из одного лагеря в другой. Есть очень много свидетельств того, что с этими детьми там происходило", – отметил исполнительный директор БО "Save Ukraine".

Он уточнил, что есть данные о полутора миллионах украинских детей, которые после 2014 года оказались на территории РФ или на захваченных территориях.

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"Это почти 20% детского населения — речь идет о Крыме, Донбассе, оккупированных территориях других регионов. И это - дети, которые являются заложниками, которые, к сожалению, не могут сегодня вернуться в Украину по разным причинам", - добавил Кулеба.