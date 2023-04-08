Украина, вероятнее всего, вернет Крым военным путем, - Ташева

Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина, вероятнее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем.

По ее словам, Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма – как до войны, так и после ее начала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она отметила, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало ясно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

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"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", - заявила Ташева.

Также представитель главы государства сказала, что с учетом возможного освобождения Крыма за короткий срок нужно подготовить изменения к стратегии деоккупации, которую планируют завершить летом.