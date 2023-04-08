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Украина, вероятнее всего, вернет Крым военным путем, - Ташева

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Украина, вероятнее всего, вернет Крым военным путем, - Ташева
Представительница президента в Крыму Тамила Ташева заявила, что Украина, вероятнее всего, вернет временно оккупированный полуостров военным путем.

По ее словам, Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма – как до войны, так и после ее начала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Она отметила, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало ясно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.

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"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", - заявила Ташева.

Также представитель главы государства сказала, что с учетом возможного освобождения Крыма за короткий срок нужно подготовить изменения к стратегии деоккупации, которую планируют завершить летом.

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Топ комментарии

  • FT FT
    А другого способа вернуть крым и нету. А те кто верит что крым можно вернуть дипломатией с рашистами те или полные идиоты или кремлевские агенты
  • Sergiy Vitalyovich
    Ще одна "амазонка" з короткотерміновими стратегіями звільнення Криму. Вже знають, скільки їм в Криму треба поліції, порахували, що 50000 чиновників треба і т.п. Лишилася "дрібниця" - звільнити Крим і решту окупованих територій.
  • Олекса Лось
    домой...
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