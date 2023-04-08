Украина, вероятнее всего, вернет Крым военным путем, - Ташева
По ее словам, Россия не хотела говорить о политико-дипломатическом возвращении Крыма – как до войны, так и после ее начала, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Она отметила, что после попыток оккупировать часть Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей стало ясно, что военный элемент деоккупации полуострова стал ключевым.
"Мы не исключаем и политико-дипломатический элемент для минимизации потерь среди гражданского населения, военных, разрушения гражданской инфраструктуры, но мы хорошо понимаем, что, скорее всего, освобождение будет военным путем", - заявила Ташева.
Также представитель главы государства сказала, что с учетом возможного освобождения Крыма за короткий срок нужно подготовить изменения к стратегии деоккупации, которую планируют завершить летом.