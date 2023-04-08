Россия может начать атаковать управляемыми бомбами 1500 кг. Шойгу говорил о них, - Воздушные силы

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что россияне могут начать регулярно атаковать Украину управляемыми бомбами весом 1500 кг.

Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГАБизнесИнформ.

По его словам, оккупанты атакуют управляемыми бомбами по всей линии фронта — от Черниговской области до юга.

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Он отметил, что враг опубликовал информацию, что глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проверял один из оборонных заводов и говорил о линейке производства на 2023 год с планами изготовления 1,5-тонных бомб, которые оснастят крыльями и GPS-навигацией.

"Нам нужны средства, которые могут противостоять и сбивать носители. Это системы Patriot, SAMP-T, современные самолеты F-16 или другие самолеты поколения 4+", - сказал Игнат.