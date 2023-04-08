F-16 могут уничтожать цели еще на границах и загнать на дно флот РФ, - командующий Воздушными силами Олещук

Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук объяснил, почему западные самолеты F-16 важны для Украины.

Об этом написал Олещук в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"ПОЧЕМУ F-16 ВАЖНЫ ДЛЯ УКРАИНЫ

ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ТЫЛОВЫХ РЕГИОНОВ

В среднем наше ПВО уничтожает около 75% крылатых ракет и ударных дронов. Но 25% все-таки долетают до своих целей!

Погибают мирные жители, разрушается инфраструктура. F-16 могут эффективно уничтожать эти воздушные угрозы еще на границах, не подпуская ракеты и дроны в наши города.

ПРЕИМУЩЕСТВО В ВОЗДУХЕ – НАДЕЖНОЕ ПРИКРЫТИЕ ПЕРЕДОВОЙ

Российская авиация преобладает украинскую в разы по количеству, а главное – у окупантов технологическое преимущество.

В воздушных силах недостаточно сил и средств как наземных, так и воздушных, чтобы эффективно защитить воздушное пространство, войска на передовой и мирных жителей в прифронтовой зоне от ежедневного террора вражеских ударных самолетов и вертолетов.

F-16 позволят завоевать господство в воздухе, значительно ослабив врага, спасая многие жизни ежедневно.

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САМОЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРОТИВ ПРИМЕНЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ АВИАБОМБ

Все чаще враг применяет управляемые авиабомбы массой 500 кг на всей линии фронта. Есть признаки подготовки к массовому применению УАБ массой 1500 кг!

Самолеты россиян не заходят в зону поражения нашей ПВО, дистанционно нанося удары по передней линии и прифронтовым городам. Страдают мирные жители в северных, южных, восточных областях.

F-16 имеют на вооружении ракеты класса "воздух-воздух" с дальностью до 180 км. Это позволит отогнать вражескую авиацию подальше от границ и линии боевого столкновения, что минимизирует вероятность применения управляемых авиабомб и другого вооружения воздушного базирования.

МОЩНЫЙ УДАР В ОТВЕТ

Широкий спектр современного высокоточного вооружения F-16 позволит наносить высокоточные удары по российским войскам при контр-наступательных действиях. Необходимо остановить атакующие действия врага, завоевать превосходство в воздухе, уничтожить пути снабжения техники, боеприпасов и живой силы противника. Эти задачи сможет выполнить F-16!

КОНТРОЛЬ МОРЯ

Черное море все еще находится под контролем российского флота. F-16 имеют на вооружении мощные противокорабельные ракеты, которые смогут легко загнать весь вражеский флот либо в порты, либо на морское дно. Украине нужно обеспечить свободу судоходства и защиту "зерновых коридоров".

ЛЕТЧИКИ – ЗАЛОЖНИКИ СТАРЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Имеющееся оборудование и вооружение советских самолетов превращает все миссии наших пилотов в смертельно опасные, что влечет непоправимые потери лучших сыновей Украины. Только современные технологии сделают их работу эффективной и безопасной. Наши лётчики подготовлены и мотивированы учиться. И их достаточно, чтобы одновременно и воевать и учиться. Наши летчики мечтают о F-16, они достойны летать на самых лучших самолетах!

ИСПРАВНОСТЬ, ЗАПЧАСТИ

Украина использует самолеты 40-летней давности. Некоторые самолеты вдвое старше своих пилотов! Поддерживать их исправность с каждым днем становится все труднее. Собственные запасы запчастей истощаются, и у союзников их тоже нет. Многие вопросы закрываются путем так называемой "каннибализации", но это не может продолжаться вечно. Нельзя ждать, пока вся авиация остановится полностью. Благодаря передаче самолетов из Словакии и Польши удастся в определенной степени восстановить авиапарк МиГ-29 нескольких авиабригад, усилить возможности в выполнении текущих боевых задач истребительной авиацией. Впрочем, для достижения преимущества в воздухе, для победы нам нужны современные самолеты!

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ЗАПАСЫ БОЕПРИПАСОВ

Запасы даже устаревших и малоэффективных советских боеприпасов для существующего авиапарка постоянно уменьшаются. Даже имея достаточное количество исправных самолетов и подготовленных лётчиков, в определенный момент наша авиация останется без средств поражения. Переход на F-16 или другую западную платформу с широким ассортиментом современного вооружения – единственный выход!" - заявил командующий Воздушными силами.