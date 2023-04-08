В ДТП автобуса Кишинев-Киев пострадали 5 украинцев, - МИД
Об этом в комментарии "Европейской правде" сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Цензор.НЕТ.
Он подтвердил, что большинство людей в автобусе были гражданами Украины и те, кто не пострадал, уже продолжили путешествие в Киев.
"В результате ДТП пятеро граждан Украины получили легкие телесные повреждения. Они были доставлены в больницу, сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь, угроз их жизни нет. Другие пассажиры продолжили движение в Киев другим предоставленным перевозчиком автобусом. Всего в автобусе находилось девятнадцать украинцев", – рассказал Олег Николенко.
Спикер добавил, что украинское посольство держит связь с полицией Молдовы для выяснения всех обстоятельств аварии, а также с врачами, которые заботятся о пострадавших.
"По завершении лечения консулы помогут нашим гражданам вернуться в Украину", - добавил Николенко.