Враг продолжает попытки выполнения плана принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдача государственных жилищных сертификатов России, предназначенных для приобретения жилья на территории России.

Информационная кампания, которая была развернута вокруг этого процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают сделку и поселяются в новые квартиры "в безопасных регионах России", а средняя сумма, эквивалентная одному такому сертификату, составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья у таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар.

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Однако отметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва", - говорится в сообщении.