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Российские оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонщины получить паспорт РФ: обещают жилищные сертификаты

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Российские оккупанты придумали новую схему, чтобы заставить жителей Херсонщины получить паспорт РФ: обещают жилищные сертификаты
Враг продолжает попытки выполнения плана принудительной паспортизации жителей временно захваченных регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности применяется новый инструмент побуждения населения к получению российских паспортов – выдача государственных жилищных сертификатов России, предназначенных для приобретения жилья на территории России.

Информационная кампания, которая была развернута вокруг этого процесса, подчеркивает, что херсонцы заключают сделку и поселяются в новые квартиры "в безопасных регионах России", а средняя сумма, эквивалентная одному такому сертификату, составляет около 2,928 млн российских рублей, покрывая стоимость жилья у таких населенных пунктах как Ставрополь или Краснодар.

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Однако отметим, что темпы паспортизации низкие и даже такая агитация не помогает выполнить план, который поставила перед коллаборантами Москва", - говорится в сообщении.

Топ комментарии

  • Ksenia VB
  • Magomed Tolboev 84b59101
    Паспорт россии это волчий билет в большой ГУЛАГ НАВСЕГДА.Прощай нормальная жизнь и цивилизация. Здравствуй жопа и брехня+концлагерь.
  • Світлана febb5df7
    сертифікат на цвинтар
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