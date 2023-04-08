Российские оккупанты в Старобельске начали на улицах выдавать повестки в "военкомат", - ОВА

На оккупированной территории Луганской области россияне пытаются мобилизовать мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение из Луганской ОВА.

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельщину, где повестки находят владельцев на улицах города.

В Лисичанске в районе стеклозавода оккупанты обследовали дома, обнаружили пустые и туда заселяют как военных России, так и других гастролеров, которые думают, что приезжают на помощь Донбассу. Ими заняты уже практически все дома.

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Каждый день в Северодонецке людям обещают какие-то социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество. Первая проблема – не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая – отсутствие денег еще с Нового года. Прошло больше трех месяцев. Но в преддверии так называемых "первых выборов" и не такое пообещаешь", - говорится в сообщении.