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Российские оккупанты в Старобельске начали на улицах выдавать повестки в "военкомат", - ОВА

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Российские оккупанты в Старобельске начали на улицах выдавать повестки в "военкомат", - ОВА
На оккупированной территории Луганской области россияне пытаются мобилизовать мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение из Луганской ОВА.

"Уже сообщалось, что в Новопскове мужчин направляют на медицинское освидетельствование. Теперь очередная волна мобилизации охватила Старобельщину, где повестки находят владельцев на улицах города.

В Лисичанске в районе стеклозавода оккупанты обследовали дома, обнаружили пустые и туда заселяют как военных России, так и других гастролеров, которые думают, что приезжают на помощь Донбассу. Ими заняты уже практически все дома.

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Каждый день в Северодонецке людям обещают какие-то социальные выплаты, в том числе и за поврежденное имущество. Первая проблема – не собрать документы, а сдать их. Потому что принимают, когда хотят и у кого хотят. Вторая – отсутствие денег еще с Нового года. Прошло больше трех месяцев. Но в преддверии так называемых "первых выборов" и не такое пообещаешь", - говорится в сообщении.

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Топ комментарии

  • Микола Бабич 7664c9bb
    таки есть маленькая разница, в Украине идут защищать Родину
  • Пятак Пупкин
    Вони свій вибір зробили.Хотіли посідити на двох стільцях,а тут і сраку порвало
  • Andrew Kotozhekov 6bf6b0a3
    У монгольській армії це називалося "хашар". Тобто м'ясо, яке женуть перед собою. А хашар завжди набирали із підкорених племен.
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