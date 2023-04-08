Новая коалиция в Эстонии в своей программе декларирует поддержку Украины по всем ключевым вопросам

"Партия реформ" действующего премьера Эстонии Каи Каллас, Eesti 200 и социал-демократы утвердили коалиционное соглашение, которое закладывает основу для программы правительства.

Среди прочего, в коалиционном соглашении отмечают, что на фоне открытой войны России против Украины Эстония в ближайшие годы будет в "самой сложной ситуации безопасности со времен Второй мировой войны", в связи с чем расходы на оборону увеличивают до 3% ВВП на следующие четыре года - в дополнение к расходам на размещение союзнических сил, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Главным направлением развития Сил обороны определили усиление ПВО, систем дальнего радиуса действия и увеличение запасов боеприпасов; предусматриваются меры поддержки эстонского военпрома, создания подразделения киберобороны и подразделения быстрого реагирования на враждебные действия в инфопространстве.

Кроме того, правительство планирует вместе с Латвией и Литвой работать над созданием миссий ПВО НАТО в странах Балтии.

Во внешней политике декларируют намерения добиваться дальнейшего усиления санкций против России и поддержку скорейшего открытия переговоров о вступлении в ЕС Украины и Молдовы.

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Также будущее правительство обещает активно работать над привлечением России к ответственности за агрессию и военные преступления, направлением конфискованных российских активов на восстановление Украины, активно помогать в послевоенном восстановлении Украины.

В образовании декларируют намерения до 2027 года перевести детсады и основные школы полностью на эстонский язык; повысить за 4 года заработные платы учителей до 120% от средней заработной платы; выделять не менее 1% ВВП на научные исследования и способствовать привлечению частных инвестиций.

Возраст обязательного школьного образования повышается до 18 лет - начиная с выпускников 2024 года.

Госфинансирование высшего образования планируют увеличить на 15% в течение 3 лет - до 1,5% ВВП.

Планируется оптимизация госаппарата, чтобы устранить дублирование функций и таким образом сэкономить на административных расходах.

К 2027 году правительство хочет установить минимальную заработную плату для публичного сектора на уровне 60% от медианной заработной платы в Эстонии. С частным сектором попытаются договориться об аналогичном повышении.

Ставку подоходных налогов для физических и юридических лиц планируют повысить на 2% с 2025 года.

С июля 2024 года планируется введение налога на владение автомобилем.

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Кроме того, планируются дополнительные налоги на использование упаковки из пластика, повышение акцизов на табак, алкоголь, азартные игры.

Правительство хочет продолжить приватизацию нестратегических госпредприятий; повышать энергоэффективность зданий в стране, принять комплексный закон о климате.