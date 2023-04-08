Во время Крестного пути в Ватикане снова объединили представителей Украины и России. Посол Юраш возмутился

Во время Крестного пути в Колизее в пятницу, 7 апреля 20323 года, снова объединили свидетельства украинского и российского подростков, несмотря на то, что в прошлом году аналогичная инициатива с женщинами вызвала волну возмущения в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Vatican News.

Отмечается, что люди из земель, раненых бомбами, ракетами, выстрелами или убийственной ненавистью, ранее делились с Папой Франциском своими свидетельствами – и эти воспоминания стали размышлениями, сопровождающими молитву Крестного пути.

Тема молитвы: Голос мира во время войны. На десятой остановке, на которой размышления сосредоточены на том, как с Иисуса была содрана одежда, составители объединили свидетельства украинского и российского подростков.

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Первый рассказывает о том, как ночью бежал с семьей из Мариуполя, решив отправиться в Италию, где находилась бабушка. На границе пришлось попрощаться с отцом.

"Когда мы прибыли в Италию, я скучал. Я чувствовал себя оторванным от всего: полностью голым. Я не знал языка и не имел ни одного друга. Говорил, что хочу вернуться домой. В конце концов моя семья решила вернуться в Украину", – рассказывает он.

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Другой же парень рассказывает: "Я российский парень, и когда это говорю, то почти чувствую вину и одновременно не понимаю почему, а поэтому чувствую себя вдвойне плохо. Оторван от счастья и мечтаний на будущее".

Россиянин вспоминает о своем старшем брате, который через несколько дней после 18-летия отправился в путешествие, а затем пришло письмо с сообщением о его смерти.

"Нам все говорили, что мы должны гордиться, но дома были только большие грусть и страдания. Подобное произошло с уехавшим папой и дедом, и нет о них никаких известий", – пожаловался парень.

По словам российского мальчика, школьный товарищ сказал ему на ухо, что идет война, и он дома написал молитву за мир.

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В свою очередь, посол Украины при Святом Престоле Андрей Юраш прокомментировал такую инициативу Ватикана.

Украинский дипломат возмутился: "Российский парень, в частности, рассказывает о своем убитом брате, папе и дедушке, которые пропали без вести на войне. Но он точно забыл вспомнить, что его родственники приехали в Украину, чтобы убить не только отца украинского мальчика, но и украинского ребенка. Всю семью... а не наоборот!"

Юраш также сообщил, что в этом году нарушили традицию публикации текста Крестного пути Via Crucis за несколько дней до мероприятия и текст крестного пути Via Crucis он узнал из СМИ.