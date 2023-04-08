Минреинтеграции подготовило интерактивную карту для украинцев, ищущих убежища за границей

Граждане Украины, которые ищут убежища за границей, могут воспользоваться интерактивной картой, разработанной Министерством иностранных дел.

Об этом сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, передает Цензор.НЕТ.

Как отметили в ведомстве, данная карта содержит информацию, в частности, об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах, особенностях оформления временной защиты, социальном и медицинском обеспечении.

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Воспользовавшись этим ресурсом, можно узнать, где найти помощь в стране пребывания.

В интерактивной карте содержатся данные со ссылками на официальные источники информации. Доступна она по ссылке.