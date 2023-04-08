Россияне атаковали дронами и тяжелой артиллерией Никопольский район Днепропетровщины, - облсовет
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Российские оккупанты в субботу атаковали из БПЛА и тяжелой артиллерии Марганецкую и Мировскую громади Никопольского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил председатель облсовета Николай Лукашук.
"Снова неспокойно было на Никопольщине: агрессор атаковал район из БПЛА и тяжелой артиллерии. Под прицелом оказались Марганецкая и Мировская громады", - написал он.
По словам главы облсовета, поврежден газопровод и забор. Последствия уточняются.
"К счастью, людей не задело. Больше вражеских обстрелов в течение сегодняшнего дня в области не зафиксировано. Ситуация контролируема во всех наших громадах", - подчеркнул Лукашук.
Также глава облсовета напомнил, что противник наносит удары по Никополю с территории оккупированного Энергодара Запорожской области, отметив, что "утихнут обстрелы и все будет хорошо".