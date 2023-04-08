Во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France

Французский хозяйственный суд официально признал поддерживаемый Кремлем пропагандистский телеканал RT France банкротом.

Об этом сообщила президент компании, пропагандистка Ксения Федорова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France", - отметила Федорова.

По ее словам, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.

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Издание Sky News уточняет, что французский суд официально объявил телеканал банкротом.

В марте ЕС запретил вещание российским правительственным СМИ, например sputnik и RT, ранее известный как Russia Today, после развязанной Россией войны против Украины.

Однако санкции не помешали медиа выпускать контент. В прошлом году российский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, ориентированные на франкоязычную аудиторию в африканских странах, таких как Мали и Буркина-Фасо.

Ранее в этом году правительство Франции заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о заморозке активов в декабре.