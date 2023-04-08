Во Франции официально ликвидирован российский пропагандистский канал RT France
Об этом сообщила президент компании, пропагандистка Ксения Федорова, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Суд Нантера принял решение о ликвидации RT France", - отметила Федорова.
По ее словам, сотрудники RT France будут уволены в ближайшие дни.
Издание Sky News уточняет, что французский суд официально объявил телеканал банкротом.
В марте ЕС запретил вещание российским правительственным СМИ, например sputnik и RT, ранее известный как Russia Today, после развязанной Россией войны против Украины.
Однако санкции не помешали медиа выпускать контент. В прошлом году российский канал продолжал создавать, публиковать и транслировать материалы, ориентированные на франкоязычную аудиторию в африканских странах, таких как Мали и Буркина-Фасо.
Ранее в этом году правительство Франции заблокировало банковские счета RT France после решения ЕС о заморозке активов в декабре.