Из-за высоких потерь в российских военных вузах состоятся досрочные выпуски, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал официальную информацию о досрочном выпуске в российских военных вузах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Российские захватчики продолжают нести значительные потери. Для их пополнения руководством Вооруженных сил Российской Федерации принято решение о проведении 29 апреля текущего года досрочных выпусков из высших военных учебных учреждений страны-агрессора в Москве, Санкт-Петербурге, Костроме, Пензе, Омске, Тюмени, Казани, Новосибирске, Вольске и Благовещенске.

При этом выпуски из вузов, которые готовят специалистов для воинских частей Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-космических сил и Военно-морских сил Вооруженных сил Российской Федерации, будут проводить в соответствии с запланированными ранее графиками".

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