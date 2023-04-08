Маляр о боях за Бахмут: Самые профессиональные подразделения россиян несут потери

Россияне, пытаясь оккупировать Бахмут, используют свои профессиональные подразделения. Они несут значительные потери.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает Цензор.НЕТ.

"Эпицентром активных боевых действий остается восток Украины. Там продолжается наступление врага по четырем направлениям - Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском.

В течение суток на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия. Самые ожесточенные бои среди указанных участков продолжаются за Марьинку.

Наши воины не позволяют врагу продвигаться и достичь поставленных целей.

Также враг пытается наступать и на Бахмутском направлении и взять под контроль Бахмут. Продолжаются бои.

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В боях за Бахмут враг привлекает самые свои профессиональные подразделения. Это не только "вагнеровцы", но и спецназовцы и десантно-штурмовые отряды.

Вместе с тем они несут значительные потери.

В Бахмуте враг проявляет высокую интенсивность действий. Применяет максимум усилий.

Это требует соответствующих оборонных мер с нашей стороны и оперативных решений.

Пока ситуация контролируемая. Командование постоянно работает в зоне боевых действий. Штабы работают круглосуточно. Решения по ситуации принимаются 24/7", - рассказала Маляр.