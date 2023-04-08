НАТО может гарантировать защиту международного порядка только вместе с Украиной, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что НАТО может гарантировать защиту международного порядка только вместе с Украиной.

"Литовский Сейм счел необходимым пригласить Украину стать членом НАТО. Именно в этом году на саммите в Вильнюсе. Только вместе с Украиной Альянс будет гарантировать настоящую защиту в Европе от любых посягательств на жизнь народов, на существующие границы, международный порядок, основанный на правилах", – сказал он в видеообращении в субботу, передает Цензор.НЕТ.

"Без Украины сложно представить устойчивость. Это решение будет иметь продолжение в ближайшие недели и месяцы. Работаем над этим", - отметил он.

По его словам, "ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, независимо от того, далеко ли они географически от нашего народа".

"Все ценят безопасность и защиту от террора. Нет такого народа, который бы относился одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов... Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем скорее агрессор проиграет, и спокойствие вернется. Вернется не только в Украину - вернется всем в мире", - заявил Зеленский.

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