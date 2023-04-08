Митрополит УПЦ МП Онуфрий признал, что имел российское гражданство: Я им не интересовался и не пользовался

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий (Березовский) сообщил, что в прошлом имел российское гражданство, подчеркнув, что сейчас имеет только паспорт Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, такое заявление обнародовано пресс-службой УПЦ МП.

В тексте заявления отмечается: "В ответ на заявление корреспондента издания "Украинская правда" Михаила Ткача (от 7.04.2023 г.) о том, что у меня есть российское гражданство, хотел бы сразу заявить, что я не считаю себя гражданином России".

В частности, Онуфрий рассказал, что на третьем курсе обучения в Черновицком государственном университете решил оставить учебу и поступить в Духовную Семинарию, чтобы стать священником.

"В Советском Союзе в то время существовали три духовные семинарии: Московская, Ленинградская и Одесская. Как украинец, я хотел поступить в Одесскую духовную семинарию, но мне отказали, потому что я покинул университет и это, казалось, будет пятном на украинском атеистическом обществе, которое даже в университете не воспитало во мне дух атеиста. Тогда я тайно уехал в Россию, в г. Загорск, где находилась знаменитая Троице-Сергиева Лавра и при ней Московская духовная академия и семинария, где меня не отвергли, как это сделали в Украине, а приняли во второй класс Московской духовной семинарии. Я, грешный, безгранично благодарен преподобному Сергею, основателю этой святой обители за то, что он принял меня тогда, когда мои родные от меня отвернулись, когда я был на грани отчаяния", - заявил он.

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Онуфрий рассказал, что во время учебы в третьем классе Духовной семинарии поступил в братство Свято-Троицкой Сергеевой Лавры и в 1971 принял монашеский постриг. После этого он провел девятнадцать лет в стенах Свято-Троицкой Сергеевой Лавры.

"Наш монастырь был интернациональным. В нем подвизались люди разных национальностей: россияне, украинцы, белорусы, молдаване, грузины, армяне, евреи, французы, татары, мордвины и многие другие. У нас была прекрасная духовная семья, мы уважали друг друга, переживали друг за друга и помогали друг другу. Я был счастлив и мечтал прожить в святой обители всю свою жизнь. Однако Бог судил иначе. В 1988 году меня перевили в Украину в Свято-Успенскую Почаевскую Лавру, а позже, в 1990 году, на родную Буковину", - отметил митрополит.

По словам Онуфрия, фактически у него было российское гражданство, однако никогда "не интересовался" им и после распада СССР получил гражданство Украины.

"В это время распался Советский Союз, и я, будучи до этого де-факто гражданином России (потому что у меня была постоянная прописка в России, а это по современному означало - гражданство), взял украинский паспорт. Российское гражданство при этом автоматически продлилось, но я им не интересовался и не пользовался, оно тогда не имело никакого значения, и за это никто не преследовал", - рассказал он.

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Однако после ухудшения отношений между РФ и Украиной Онуфрий решил выйти из российского гражданства.

"Между Украиной и Россией были хорошие братские отношения. Когда эти отношения стали ухудшаться, особенно последние десять лет, я вышел из российского гражданства. У меня нет российского паспорта. Особенно это было подтверждено, когда я выступил против войны России с Украиной и осудил Российскую агрессию. Я считаю себя гражданином только Украины", - подчеркнул митрополит.

Кроме того, он объяснил, почему долгое время не обращал внимание на российское гражданство.

"Я, грешный, прожил в Троице-Сергиевой лавре 18 лет, там я принял монашеский постриг, родился для новой жизни во Христе, там я прикоснулся к живой святости, к тем людям, которые были воплощением божественного смирения и любви, и для меня было желание завершить свою жизнь среди таких божьих людей, а гражданство открывало мне возможность осуществить эту мечту. К сожалению, плохие отношения между Россией и Украиной, распад СНГ, особенно война России против Украины уничтожила мою надежду, и сейчас я не считаю себя другим гражданином, кроме родной моей земли – Украины. Не знаю, как политики меня считают, но я считаю себя таким. Российского паспорта у меня нет", - подчеркнул Онуфрий.

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"Но я не Хам. Я не порчу бочку меда ложкой дегтя, как того от меня требуют, я отделяю деготь от меда, зло от добра. Я осуждаю войну России против Украины и считаю ее позором для ангелов и людей, но я глубоко благодарен тем россиянам, которые приняли меня тогда, когда моя Украина отвернулась от меня. Я благодарен Богу за то, что в России я встретил людей: добрых, искренних и боголюбивых – которым я и сегодня хочу быть подобным. На таких людях живет мир. Я знаю, что и сегодня и в России, как и в Украине, есть много добрых и прекрасных людей, которые не спекулируют войной, а искренне осуждают ее как явление, которое не сближает людей, а наоборот – разделяет. Пусть таких людей будет больше, чем тех, кто одобряет войну или греет на ней свои руки. Пусть Господь всех нас простит, вразумит и благословит", - резюмировал митрополит.