Минобороны объяснило, кто имеет право на пенсию в случае смерти военного-кормильца
Как говорится в сообщении Минобороны, право на пенсию имеют: родители и супруга/супруг кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей, передает Цензор.НЕТ.
"Условие получения пенсии: не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.
Размер пенсионной выплаты: 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн).
Если в семье двое и более детей – по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).
Также данная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:
- пенсию независимо от возраста;
- досрочную пенсию по возрасту;
- пенсию по возрасту на льготных условиях;
- пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.
В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют:
- родители и жена (супруг) кормильца.
Условия получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа или являются лицами с инвалидностью.
Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.
Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно", - пояснили в Минобороны.