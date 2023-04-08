Новости

Минобороны объяснило, кто имеет право на пенсию в случае смерти военного-кормильца

8 16223
Минобороны объяснило, кто имеет право на пенсию в случае смерти военного-кормильца
В Министерстве обороны пояснили, кто имеет право на пенсию в случае потери военнослужащего-кормила в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц".

Как говорится в сообщении Минобороны, право на пенсию имеют: родители и супруга/супруг  кормильца, погибшего при исполнении служебных обязанностей, передает Цензор.НЕТ.

"Условие получения пенсии: не раньше 55 лет, независимо от продолжительности страхового стажа.

Размер пенсионной выплаты: 70% заработной платы погибшего кормильца членам семьи и ребенку (но не менее 7800 грн).

Если в семье двое и более детей – по 50% на каждого ребенка (но не менее 6100 грн).

Читайте также: Украинцы, переехавшие из опасных регионов страны поездами, могут получить денежную помощь сразу на вокзалах, - Минреинтеграции

Также данная категория имеет право на назначение пенсии, если они имеют право на:
- пенсию независимо от возраста;
- досрочную пенсию по возрасту;
- пенсию по возрасту на льготных условиях;
- пенсию с уменьшением пенсионного возраста в соответствии с законом или являются лицами с инвалидностью.

В случае смерти военнослужащего, не связанной с исполнением служебных обязанностей, право на получение пенсионных выплат имеют:

- родители и жена (супруг) кормильца.

Условия получения пенсии: достигли 60 лет независимо от наличия у них страхового стажа или являются лицами с инвалидностью.

Размер пенсионной выплаты: 30% заработной платы умершего на каждого члена семьи.

Независимо от причины смерти кормильца, минимальный (2 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц) и максимальный (10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц) размеры пенсии при потере кормильца применяются к каждому нетрудоспособному члену семьи отдельно", - пояснили в Минобороны.

Минобороны объяснило, кто имеет право на пенсию в случае смерти военного-кормильца 01

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Дєнєг нєт...
    Можливо навіть і цих виплат не буде. З чого їх брати. Економіка не працює і не запрацює, бо молодь і діти виїхали. Решту розкрадуть.
    Зато поржали
  • Порохобандерівець
    У депутутів 100 000 на місяць не вистачає.
  • Ksenia VB
    Цікаво, люди які встановлюють такі виплати, самі пробували на це прожити і дітей прогодувати ?
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости