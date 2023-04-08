Священник из УПЦ (МП), избивший военного в Хмельницком, объявлен в розыск, - МВД

Священника Украинской православной церкви (Московского патриархата) Игоря Слободяна, избившего военнослужащего в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком, объявили в розыск.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее сообщение обнародовано на сайте Министерства внутренних дел Украины.

Слободян разыскивается как скрывающийся от органов досудебного расследования. Разыскивают его по ч.1 ст.125 (преднамеренные легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ранее, 2 апреля, священник УПЦ МП избил военного в церкви в Хмельницком.

Вечером того же дня на площадь перед этим храмом в Хмельницком прибыли около 500 человек.

Во время этого собрания возле собора большинством голосов проголосовали за переход Свято-Покровского кафедрального собора УПЦ МП в ПЦУ.

4 апреля горсовет лишил УПЦ МП права на земельный участок на территории Свято-Покровского собора.

Полиция открыла уголовное производство против представителя Покровского кафедрального собора в Хмельницком, избившего бывшего военнослужащего.