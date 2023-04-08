Мы покупаем в Польше 200 БТР Rosomak, - Зеленский

Украина договорилась с Польшей о покупке 200 бронетранспортеров Rosomak, из которых 100 будут поставлены сейчас и 100 – позже.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении.

"Самое весомое в эти дни, конечно, визит в Польшу, наши договоренности, наши достижения. Польша выполнила все задекларированное по танкам: они уже в Украине, в частности "Леопарды". Есть новые договоренности по БМП - более сотни машин. Что касается бронетранспортеров - "Rosomak" - 200 машин. Сейчас сто, и сто позже. Еще самоходные минометы, дополнительные ракеты, "МиГи"...

Есть, кстати, и важные договоренности по экономике, по восстановлению Украины, в частности, для нашей Харьковщины", - подчеркнул он.

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Зеленский также отметил, что на уровне первых леди Украины и Польши договорено о гуманитарных и медицинских проектах.

"В частности, это обучение наших медиков комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых, в частности в зонах боевых действий. Десятки наших врачей уже прошли или проходят такое обучение. И проект будет продлен - обучением по реабилитации, обучением украинских психологов", - рассказал он.

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