Во время конфликта между общинами УПЦ МП и ПЦУ на Киевщине умер мужчина, - Нацполиция

В селе Липовец Кагарлыкской громады в Киевской области во время толкотни возле местного храма между прихожанами УПЦ МП и ПЦУ умер 61-летний местный житель.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Киевщины.

В сообщении отмечается: ""8 апреля около 11 часов в Обуховское управление полиции поступило сообщение о том, что во время массовых мероприятий рядом с церковью скончался 61-летний местный житель. Установлено, что у дедушки была тяжелая болезнь сердца и умер от сердечного приступа.

Полиция открыла уголовное производство, опрошены свидетели происшествия. В настоящее время продолжаются следственные действия".

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Как сообщает Кагарлик.City, прихожанин Православной церкви Украины, находившийся рядом с местом происшествия, умер во время толчеи, произошедшей возле местного храма между сторонниками УПЦ и ПЦУ.

По словам жителей Липовца, ранее сельская громада приняла решение о переходе храма в подчинение Православной церкви Украины. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане ПЦУ с требованием к священнику УПЦ МП передать им ключи от храма.

Когда тот отказался это делать, прихожане ПЦУ попытались зайти в храм. В этом им начали мешать представители УПЦ МП. Началась толкотня. Рядом с местом происшествия находился местный житель, которому внезапно стало нехорошо, и умер.

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В свою очередь, в УПЦ МП заявили, что один из активистов ПЦУ Владимир Натыкач "во время захвата храма пытался выхватить крест, однако на месте скончался от сердечного приступа".

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы от УПЦ МП протоиерей Василий Калика написал заявление в правоохранительные органы, где утверждает, что мужчины свергли настоятеля на землю, тянули за цепь, где висел православный крест и требовали больше не проводить богослужения и уехать из села, а сотрудники полиции якобы не препятствовали этому.

"В следующем гр. Натыкач Владимир Иванович, выкрикивая нас угрозы, что нас повесит, начал тянуть за креста, который был в руках, благочинного г. Мироновка, священника Андрея Оленина, после чего Натыкач В.И. упал на асфальт и умер в конвульсиях. Кто угодно к умершему даже не прикасался", — написал священник в заявлении на имя начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небытова.