ВСУ отбили более 50 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, - Генштаб

Российские войска сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 9 апреля по поводу российского вторжения.

Так, начались четыреста десятые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

За прошедшие сутки противник нанес 4 ракетных и 40 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов продолжает оставаться высокой по всей территории Украины, ведь противник не прекращает применять тактику террора.

Враг продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки, благодаря мужеству каждого воина, было отражено более 50 атак противника по указанным направлениям.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирований наступательных группировок противника не обнаружено.

Противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах Курской и Белгородской областей. В приграничных районах Курской области противник продолжает инженерное оборудование местности.

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За прошедшие сутки враг осуществил обстрелы населенных пунктов Гремяч Черниговской области; Середина-Буда, Барановка, Бессалевка, Волфино, Турья, Высокое Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гранов, Ольховка, Терновая, Старица, Волчанск, Караическое и Чугуновка Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты Колодязное, Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное, Крахмальное, Кондрашовка, Песчаное и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Кузьминого и Верхнекаменского. Артиллерийские обстреляны Чернещине Харьковской области; Макеевка, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Колодцы, Ямпольевка, Торское, Северск, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, продолжаются бои. За сутки противник вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Богдановка.Подразделения сил обороны отразили около 10 атак противника на указанном участке фронта. От вражеских обстрелов пострадали более 15 населённых пунктов. Среди них: Васюковка, Миньковка, Железнянское, Орехово-Васильевка, Марково, Григоровка, Бахмут, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Новодмитровка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Новокалинового, Северного, Первомайского и Марьинки Донецкой области, успеха не имел. Самые ожесточенные бои на указанном участке фронта продолжаются за Марьинку, где было отражено более 15 вражеских атак. В то же время, вражеские обстреляны Новокалиново, Каменка, Степное, Орловка, Ласточкино, Авдеевка, Северное, Нетайлово, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Победа и Парасковеевка Донецкой области.

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На Шахтерском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Шахтерское, Новоукраинка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Новомайорское Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает наращивать в фортификационном отношении оборонные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 40 населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Новоселка, Ольговское, Малиновка, Красное, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Степное, Каменское Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Ивановка, Никольское, Камышаны, Белозерка, Днепровское Херсонской области, а также Херсон.

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили 2 БпЛА типа "Supercam", 6 БпЛА типа "Орлан-10" и 6 БпЛА типа "Zala".

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 1 позицию средств противовоздушной обороны и 5 станций радиоэлектронной борьбы противника.