Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой: "Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан, которые сегодня, 9 апреля, отмечают Пасху.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на приветствие Зеленского в телеграм-канале.

"Я искренне поздравляю украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху. Отмечают на передовой и в разных городах и селах.



Поздравляю братьев поляков, литовцев, латвийцев, эстонцев. Наших подлинных друзей и союзников в США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канаде. В Праге и Братиславе, Любляне и Загребе, Вене и Бухаресте, Мадриде и Лиссабоне, Амстердаме, Копенгагене и Брюсселе. Миллионы людей в Швеции, Финляндии, Норвегии. Всех, кто в этот день отмечает Пасху в Европе, Латинской Америке, Африке, Азии и Австралии.



Это – современный мир. Мир, стремящийся жить свободно. Мир, в котором ценят жизнь, уважение и равенство каждого человека. На страже этого мира сегодня стоит Украина. Сражается за свою землю и борется за свои ценности.



Два дня тому назад я разделил ифтар с мусульманами Украины. В скором времени поздравлю иудеев Украины с завершением Песаха. А ровно через неделю поздравлю всех, кто празднует Пасху в этом году 16 апреля.



Мы можем исповедовать разные религии, но мы все равно верим в свободу. У нас могут быть разные традиции, но есть общая для всех – это защита родной земли. Мы отмечаем светлые праздники в разные даты, но одна будет единственной для всех: для Украины и всего свободного мира.



Это День нашей Победы. Совместной. Неизбежной. Победы света, добра, справедливости, победы жизни. Всего, что символизирует праздник Господнего Воскресения.

С Пасхой!" - говорится в поздравлении.

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