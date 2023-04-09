Ночью россияне атаковали Запорожье: две ракеты попали в частный сектор, 2 человека погибли, в том числе ребенок. ФОТОрепортаж

Ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Разрушен один дом, еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли.

Об этом сообщил в телеграм-канале секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Проклятые российские террористы снова атаковали Запорожье и загубили человеческие жизни.



Ночью две рашистские ракеты попали в один из частных секторов города. Животные разрушили один дом. Еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. К настоящему времени известно, что, к большому сожалению, погибли два человека - мужчина и ребенок 2012 года рождения, ушедший из жизни в карете скорой помощи. Разбор завалов продолжается - по предварительной информации, в доме проживало три человека.



Также одна женщина госпитализирована в больницу. Еще одному человеку к медицинской помощи оказана на месте", - написал он.



Как отмечается, улица отключена от газа и электричества. На месте работают все соответствующие службы. Есть два коммунальных автобуса, в которых люди могут согреться и выпить горячие напитки.

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Глава Запорожской ОГА Юрий Малашко сообщил, что из-под завалов удалось спасти женщину, но мужчина и 11-летняя девочка погибли.











