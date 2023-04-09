США могут прослушивать высшее руководство Украины, - NYT об утечке секретных документов Пентагона
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Утечка секретной документации Пентагона может свидетельствовать о том, что США не только отслеживают действия как украинской, так и российской армий во время войны РФ в Украине, но и шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале New York Times со ссылкой на источники издания.
Информация, опубликованная в социальных сетях, также свидетельствует о том, что спецслужбы США прослушивают важных союзников.
"Отчеты разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", – говорится в материале NYT.