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США могут прослушивать высшее руководство Украины, - NYT об утечке секретных документов Пентагона

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США могут прослушивать высшее руководство Украины, - NYT об утечке секретных документов Пентагона
Утечка секретной документации Пентагона может свидетельствовать о том, что США не только отслеживают действия как украинской, так и российской армий во время войны РФ в Украине, но и шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале New York Times со ссылкой на источники издания.

Информация, опубликованная в социальных сетях, также свидетельствует о том, что спецслужбы США прослушивают важных союзников.

"Отчеты разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях Украины", – говорится в материале NYT.

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Топ комментарии

  • Николай Нестор Нагорняк 3f9efcee
    США можуть прослуховувати вище керівництво України, Не тільки необхідно ПРОСЛУХОВУВАТИ, а і тримати на жорсткому ошийнику - інекше все продадут Кремлю...
  • Яр Холодний
    Були-б дурнями - якби не прослуховували Їх прослуховувать треба обов"язково - щоб знать яку саме в "жОПУ" підкидать "дезу" та кацпапів дезінформувать
  • igor romanenko 33ac9c94
    Та його й треба прослуховувати бо воно може домовитися або "перестати стріляти" по- тихому від народу.
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