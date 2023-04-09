ЧВК "Вагнера" пыталась купить оружие у Турции, - Washington Post

Американские спецслужбы узнали о попытке ЧВК "Вагнера" купить оружие у Турции, которая входит в НАТО.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на Washington Post, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что издание пишет на основе секретных документов Пентагона, опубликованных в соцсетях. Из них следует, что в начале февраля представители "Вагнера" встречались с некоторыми людьми в Турции, рассчитывая закупить в стране оружие и оборудование для "действий "Вагнера" в Мали и Украине.

В документе также утверждается, что временный президент Мали Ассими Гоита подтвердил, что Мали готова приобрести оружие у Турции от имени Вагнера.

Из отчета непонятно, знало ли турецкое правительство об этих переговорах и увенчались ли они успехом. Однако информация, что член НАТО мог помочь России в войне в Украине, сама по себе способна вызвать скандал, особенно учитывая попытки Турции заблокировать вступление Швеции в альянс.

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Представители правительства Турции отказались комментировать данные из сбежавших документов. Посольство Мали в Вашингтоне не ответило на просьбу WP о комментарии.

В целом, анализируя сбежавшие документы, газета Washington Post, как и NYT, отмечает, как много США известно о российской армии и ее командовании.

"Документы демонстрируют то, что давно предполагалось, но никогда не высказывалось публично: разведывательное сообщество США настолько глубоко внедрилось в российскую армию и ее командование, что может заранее предупреждать Украину о готовящихся нападениях и достоверно оценивать сильные и слабые стороны российских сил", – пишет издание.

Например, согласно одному из документов, американская разведка знала о министерстве обороны России плана нанести удары по позициям украинских войск в двух местах в конкретный день в феврале. Ей также было заранее известно, что военные готовили удары по десятку энергетических объектов и такому количеству мостов в Украине.

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