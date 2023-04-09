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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 178 150 человек (+470 за сутки), 3636 танков, 2740 артсистем, 7024 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

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По состоянию на утро 9 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 178 150 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 178 150 (+470) человек ликвидировано,

танков - 3636 (+0) ед,

боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,

артиллерийских систем - 2740 (+13) ед,

РСЗО - 533 (+0) ед,

средства ПВО - 282 (+0) ед,

самолетов - 307 (+0) ед,

вертолетов - 292 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),

крылатые ракеты - 911 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,

специальная техника – 309 (+5).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 178 150 человек (+470 за сутки), 3636 танков, 2740 артсистем, 7024 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении

Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Так швидили та бігли в "наступление" з січня по березень... що вже й "захекалися"...
  • Ihor Demkiv 98d868d7
    їх головна сила то артилерія і авіація. для арти нам підкинули файні гостинці, ще б для авіації щось путнє підігнали щоб московитські плануючі бімби і всякі ланцети заткнулися
  • Sophia-Maria Duglass 79f3cf17
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