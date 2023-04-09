Общие боевые потери РФ с начала войны – около 178 150 человек (+470 за сутки), 3636 танков, 2740 артсистем, 7024 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА

По состоянию на утро 9 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 178 150 человек.