Общие боевые потери РФ с начала войны – около 178 150 человек (+470 за сутки), 3636 танков, 2740 артсистем, 7024 бронированные машины. ІНФОГРАФІКА
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По состоянию на утро 9 апреля 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 178 150 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.04.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 178 150 (+470) человек ликвидировано,
танков - 3636 (+0) ед,
боевых бронированных машин - 7024 (+4) ед,
артиллерийских систем - 2740 (+13) ед,
РСЗО - 533 (+0) ед,
средства ПВО - 282 (+0) ед,
самолетов - 307 (+0) ед,
вертолетов - 292 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2312 (+14),
крылатые ракеты - 911 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5602 (+3) ед,
специальная техника – 309 (+5).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении