Венгрия ужесточает контроль за транзитом украинского зерна

Венгрия усиливает контроль за транзитными перевозками через свою территорию украинского зерна, чтобы оно действительно попадало в страны назначения.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Венгрии, информирует Цензор.НЕТ.

По словам министра сельского хозяйства Иштвана Надя, эти меры необходимы для защиты интересов европейских фермеров, которые несут убытки в результате поставок на местные рынки украинской сельхозпродукции по демпинговым ценам.

"Кроме того, украинское сельское хозяйство, имеющее полный беспошлинный статус, начало экспортировать большие объемы птицы, яиц и меда на европейский рынок, что вытесняет венгерскую продукцию с традиционных рынков и снижает цены реализации фермеров ниже уровня производства", - отметил министр.

Надь отметил, что для исправления ситуации премьер-министры Венгрии, Польши, Словакии и Румынии и президент Болгарии в совместном письме попросили президента Европейской комиссии немедленно принять меры для разрешения неустойчивой ситуации, вызванной увеличением импорта зерна из Украины.

Напомним, до нового сезона Украина приостанавливает экспорт в Польшу пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

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