Силы обороны уничтожили наблюдательный пост врага на левом берегу и полевой пункт боеснабжения на островах Херсонщины, - ОК "Південь"
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Ракетно-артиллерийскими подразделениями Силами обороны уничтожен наблюдательный пост противника на левом берегу и поле боеснабжения на островах.
Об этом сообщили в ОК "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Общие подтвержденные потери врага составляют 12 рашистов, 7 единиц вооружения и техники, среди которых 2 самоходные артустановки, 2 станции радиоэлектронной борьбы, беспилотный разведчик "Supercam" и 2 автомобиля", - говорится в сообщении.