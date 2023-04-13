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Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины

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Совет ЕС согласовал выделение 1 млрд евро на боеприпасы для Украины
Совет Евросоюза согласовал выделение 1 млрд евро в рамках Европейского фонда мира для поддержки ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

"Эта мера позволит ЕС возместить государствам-членам стоимость боеприпасов, переданных Украине из имеющихся запасов или за счет изменения приоритетов имеющихся заказов в период с 9 февраля по 31 мая 2023 года", - говорится в сообщении.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что это решение реализует первую часть соглашения Совета от 20 марта 2023 года о трехстороннем подходе, направленном на ускорение доставки и совместных закупок артиллерийских боеприпасов.

"Нет лучшей демонстрации единой решительности и решительности ЕС продолжать поддерживать законное право Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", - добавил он.

Вместе с предыдущими семью траншами поддержки принятая мера помощи доказывает общий вклад ЕС для Украины в рамках EPF до 4,6 млрд евро и в очередной раз доказывает, что ЕС остается непоколебимым в своей поддержке украинских военных в защите страны от незаконной российской агрессии.

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Топ комментарии

  • MrStepanovM
    Ну і добре що Францію попустило...кацапи, стискайте булки!
  • izhgut
    О, понеслись вже побєдоносні реляціі. Якщо подивитись на факти то пейзаж картини набуває жанру гротеск. На день війни по всьому фронту потрібно 9000 снарядів, тобто на місяць 270 000. Один снаряд 155-мм коштує 3300 євро. Тобто, ці рожеві європейські поні третину року сперечались що і як і викатили річну допомогу на 300 000 снарядів, тобто на місяць війни.
  • Сергей Гусаченко fb2284c8
    Хорошего много не бывает. Как не бывает много дохлых рашоорков. Мало только у нас бывает с премиями военным, ну очень уж зеленая шобла жадная до денежного довольствия своих защитников. Мешают они, понимаете ли, Украину путлеру на блюдечке с зеленой каемочкой преподнести...
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