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Германия сегодня решит, передавать ли Украине МИГ-29, - Писториус

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Германия сегодня решит, передавать ли Украине МИГ-29, - Писториус
Берлин хочет решить сегодня, позволит ли Польше передать Украине истребители МИГ-29 из запасов бывшей ГДР.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на немецкое агентство DPA.

"Правительство Германии хочет решить в этот четверг, даст ли оно согласие Польши на поставку истребителей МиГ-29 советского производства в Украину, заявил министр обороны Борис Писториус", – говорится в сообщении.

Речь идет об истребителях МиГ-29 из старых запасов Немецкой демократической республики, которые Германия когда-то продала Польше.

Напомним, Польша обратилась к правительству Германии с просьбой согласовать поставку в Украину истребителей советского образца МиГ-29.

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Топ комментарии

  • Paul Foxen 3f4b90a6
    коротше поки весь радянський мотлох зі світу не зберуть, не буде ф-16. з танками так було
  • Alex Sav 8157c114
    вірю в ваш правильний вибір і нехай здохнуть москалі!!
  • Прощай немытая раССея
    Це вже вони повинні дозволити...важко буде пояснити відмову надати цей, майже, мотлох...
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