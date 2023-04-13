Залужный встретился с французским генералом Бюркаром

Сегодня Украину впервые посетил начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генерал Тьери Бюркар. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел с ним переговоры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Залужного.

Залужный отметил, что такой визит является четким сигналом поддержки украинской армии со стороны французских коллег в войне с Россией.

"С генералом Бюркаром провели содержательные переговоры. Ознакомил с ситуацией на фронте. Детально остановился на нуждах Украины в артиллерийских снарядах и других боеприпасах, противовоздушной обороне и истребителях F-16", - написал он.

Залужный отметил, что договорился с Бюркаром продолжать сотрудничество и поддерживать диалог в будущем.

Залужный добавил, что украинские военные готовы делиться опытом со своими партнерами по ведению полномасштабной войны в обмен на помощь.

"Благодарю генерала Бюркара и народа Франции за помощь. Ценю солидарность и поддержку", - добавил он.

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