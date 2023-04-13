Погиб на фронте системный администратор "Детектора медиа", нацгвардеец Владислав Дзиковский

В декабре 2022 года Владислав пропал без вести во время выполнения боевого задания, в начале апреля 2023-го стало известно, что он погиб. Прощание с Владиславом Дзиковским состоится в Киеве 14 апреля 2023 года в 10:30 в Михайловском соборе.

Рядовой, старший пулеметчик бронеавтомобиля Владислав Дзиковский, служивший в батальоне оперативного назначения НГУ им. Сергея Кульчицкого Национальной гвардии Украины, погиб в Луганской области в декабре 2022 года. Эту информацию "Детектору медиа" подтвердила супруга Влада Диана Дзиковская, передает Цензор.НЕТ.

Владислав родился 19 января 1976 года, погиб в возрасте 46 лет.

23 марта 2022 года Влад мобилизовался, получив звание старший солдат. По словам жены, с начала полномасштабной войны Влад ходил в военкомат трижды.

"Его ставили в резерв, и он ужасно злился. Не желал сидеть дома, хотел быть полезным. Поэтому пошел в местную ТРО. Они с ребятами патрулировали квартал. Параллельно он ходил в военкомат. В конце концов его взяли. У Влада не было никакого боевого опыта, в армии раньше не служил. Вырос в семье военного, до 24 лет активно занимался легкой атлетикой. Он ужасно не любил пафос, и все высокопарные разговоры воспринимал с иронией. И когда я его переспросила, точно ли он готов идти воевать, он ответил, что решение принято", - рассказала Диана.

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Влад работал в "Детекторе медиа" системным администратором более десяти лет. Немногословный и ответственный.

Глава ОО "Детектор медиа" Наталья Лигачева всппоминает, что 24 февраля 2022 года Влад приехал в офис "Детектора" и перевез в безопасное место серверы и другое оборудование, необходимое для бесперебойной работы общественной организации и сайтов.

"Влад — надежный, профессиональный, застенчивый, а еще очень спокойный. Как системный администратор он долгие годы был в нашей команде, как якорь: давал чувство защищенности и стойкости. И таким навсегда останется в моей памяти. Я знала, что Влад поможет с любой проблемой, случавшейся с техникой, иногда я могла позвонить ему даже поздно вечером уже из дома, и он, не нервничая, не спеша, успокаивая меня, находил пути, как даже дистанционно починить то, что вышло из строя.

А еще мы все чувствовали, как преданно он любит свою семью. До сих пор помню, как приходил в наш офис с сыном, как когда-то на свой день рождения поразил нас вкуснейшими десертами от своей жены, Дианы…

В обычном рабочем ритме редко задумываешься о чем-то глубоком в окружающих коллегах. А вот сейчас думаю о том, что именно такие украинцы, как Влад, надежны и абсолютно не пафосны в повседневной жизни и защитили нашу Украину и каждого из нас от нашествия российских варваров.

Светлая и длинная память Владу, глубокие соболезнования всей его семье. Мы победим благодаря правде и силе лучших из нас, которые всегда останутся в наших сердцах", — написала Наталья Лигачева.

У Влада остались мать, жена, двое сыновей.

Прощание с Владиславом Дзиковским состоится в Киеве 14 апреля 2023 г. в 10:30 в Михайловском соборе (улица Трехсвятительская, 8). Похоронят Влада на Лесном кладбище.

Вечная слава Герою!