"Вагнер" и разведка РФ пытались проникнуть в сообщества геймеров, – глава Microsoft Смит

Группа "Вагнер" и российская разведка пытались проникнуть на игровые платформы, такие как Discord, для ведения информационной кампании.

Об этом пишет сайт саммита мировой экономики Semafor со ссылкой на заявление президента Microsoft Брэда Смита во время выступления, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Президент Microsoft Брэд Смит заявил, что команда по анализу цифровых угроз недавно обнаружила попытку группы "Вагнер" и российской разведки проникнуть на игровые платформы, такие как Discord.

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По его мнению, россияне частично используют игровые сообщества, в том числе Discord, для публикации информации и ее распространения. Он сказал, что его компания консультирует правительства по этому поводу.

Смит призвал к созданию национальной стратегии по укреплению киберзащиты с использованием искусственного интеллекта, ссылаясь на угрозу со стороны Китая и Ирана.