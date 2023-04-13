НАПК внесло Xiaomi в список международных спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло китайскую компанию Xiaomi Corporation в перечень международных спонсоров войны. Компания Xiaomi продолжает свою работу в России, несмотря на ее вторжение в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАПК.

"Причиной внесения в перечень международных спонсоров войны стало то, что компания не просто продолжила свою работу в России после полномасштабного вторжения, но до сих пор остается лидером по продажам смартфонов в России", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что с 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ.

"Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", - отмечается в сообщении.

Напомним, что НАПК уже внесло 21 компанию в перечень международных спонсоров войны. Все включенные в список компании вносятся в базу данных World-Check, которая осуществляет учет лиц и организаций с повышенным риском и используется во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками.

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