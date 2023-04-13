Годовщина потопления крейсера "Москва": Зеленский учредил в Украине день ОПК

Президент Владимир Зеленский учредил в Украине День работника оборонно-промышленного комплекса, который будет отмечаться ежегодно 13 апреля, и вручил государственные награды представителям отечественного ОПК.

Глава государства подписал указ об установлении 13 апреля профессионального дня работников ОПК, чтобы отметить важное значение оборонно-промышленного комплекса для обеспечения национальной безопасности и защиты государственного суверенитета, значительный вклад работников оборонно-промышленного комплекса в укрепление обороноспособности Украины, сообщает пресс-служба ОП, передает Цензор.НЕТ .

Как отметил Владимир Зеленский, именно в этот день год назад крылатыми противокорабельными ракетами "Нептун" украинского производства был поражен и потоплен флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва".

"Сегодня у нас – выдающийся день, когда мы вспоминаем историческое событие для нашего государства, когда чествуем всех, кто обеспечивает саму возможность таких исторических событий для нашей независимости, для нашей Украины, для всего нашего украинского народа", – сказал президент.

По словам Главы государства, ракета украинского производства помогла навести порядок в украинской акватории Черного моря. Это было первое применение "Нептуна" в боевых условиях, и оно стало историческим.

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Владимир Зеленский акцентировал, что сейчас есть много успешных примеров применения отечественного оружия, техники и снарядов – всего того, что производится в Украине или совместно с нашим государством.

"Мы должны знать свою силу, уважать свой потенциал и всех, кто это ежедневно обеспечивает", – подчеркнул президент.

Он отметил, что имеет честь приветствовать сегодня всех, кто работает в украинском ОПК, модернизирует, ремонтирует, проектирует и строит украинскую силу.

"То, что Украина выстояла, что может бороться и освобождать свою землю благодаря нашим Вооруженным Силам и вашей большой работе – это луч для нашего победного будущего. Я в это очень верю, и все мы очень верим. Все ради этого живем, боремся, работаем. Во многом все это базируется на нашей уверенности в ваших умениях и талантах, уме и стратегическом мышлении всех, кто эффективно работает в украинском ОПК и способен его развивать. А также – на настоящем героизме тех, кто, несмотря на все угрозы, ремонтирует ежедневно нашу технику – ремонтирует не только в тылу, ремонтирует повсюду, где это нужно, в очень опасных местах на передовой, кто оберегает и развивает наши производства и дает Украине оружие", – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что наша страна должна развивать и наращивать производство отечественного вооружения, ракет, снарядов, техники, двигателей. По его словам, Украинское государство уже начало производить артиллерию, орудия, снаряды, развивает новые технологии в направлении производства БПЛА и морских дронов.

"Украинский оборонно-промышленный комплекс может стать и, уверен, станет одной из ключевых отраслей нашей экономики, как это и должно было быть со времени обретения нашей независимости. Мы будем видеть соответствующие увеличения объемов государственного заказа", – заявил президент.

Амбициозной целью Глава государства назвал достижение способности Украины обороняться, а после победы над врагом – экспортировать вооружение.

"Обязательно после нашей победы мы будем помогать другим. Это наша амбициозная цель. Но мы уже доказали за время этой войны, что можем достичь любой амбициозной цели. Украина будет всегда сотрудничать в вопросах обороны с сильнейшими государствами и компаниями мира. И сделаем все, чтобы интерес мира к сотрудничеству с Украиной в ОПК всегда был на соответствующем, высоком уровне", – подчеркнул он.

Владимир Зеленский констатировал: потенциал крепкого государства базируется на людях, способных строить ракеты, технику, линии по производству боеприпасов, которые могут делать оборону технологичной, анализируют развитие военной науки и глобальную конкуренцию оборонно-промышленных комплексов.

Присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, погибших, работая на Украину и обеспечивая ее оборону.

Президент вручил высокие государственные награды работникам ОПК. В частности, были вручены: орден Богдана Хмельницкого III степени, ордена "За заслуги" II и III степеней, ордена Данила Галицкого и орден княгини Ольги III степени, медали "За труд и доблесть".

Кроме того, под председательством Владимира Зеленского прошло совещание с руководителями центральных органов исполнительной власти, предприятий оборонно-промышленного комплекса, на котором обсуждалась стратегия развития отечественного ОПК.

Генеральный директор ГП КБ "Луч" Олег Коростелев поблагодарил Президента за то, что ОПК Украины был поднят на высокий уровень.

"Вы это сделали не во время полномасштабной войны, а гораздо раньше. Благодаря вам и вашему указу был поставлен на вооружение комплекс "Нептун". Тогда же вы настояли – я помню то совещание – на финансировании этого комплекса и неоднократно это отмечали", – сказал он, обращаясь к главе государства.