Новости • Помощь Украине

Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

3 80237
Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29
Министерство обороны Германии разрешило Польше поставить Украине пять истребителей МиГ-29, оставшихся от армии Немецкой демократической республики.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба немецкого оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я рад сообщить вам, что мы можем пообещать нашим польским партнерам передачу Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов ГДР. Заявку мы получили только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в Федеральном правительстве приняли это решение вместе", – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

Читайте также: Германия предоставила Польше разрешение на передачу Украине МИГ-29 из запасов ГДР. Моравецкий уже анонсировал передачу истребителей (обновлено)

В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер унаследовал от армии Немецкой демократической республики.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Андрій Саган
    Щедро это с 1991 года свою страну угробить до такого состояния что даже одеждой военных обеспечить не можем, и не немцы должны беспокоиться о нашей безопасности,економике и так далее,а мы самив первую очередь, а здесь все просрали тотально, такого деребана наверное нигде в мире не было как у нас, поэтоу какие претензии могут быть к немцам или кому то еще?
  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Спасибо конечно за помощь, но, очень жаль, что Европа и Америка постоянно опаздывают с

    помощью, а каждый день опозданий это жизни наших героически парней.

    Хватит давать оружие по чайной ложке в день, дайте сразу самое современное оружие, которым

    Украина сможет раздавить путлеровскую орду с наименьшими для себя потерями, всё равно вы к

    этому придёте , но будет лучше для всех, если это произойдёт как можно раньше!
  • Trevo Trow
    До плану "Барбаросса" явно не дотягує. Німець вже не той пішов.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости