Германия разрешила Польше передать Украине пять истребителей МиГ-29

Министерство обороны Германии разрешило Польше поставить Украине пять истребителей МиГ-29, оставшихся от армии Немецкой демократической республики.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба немецкого оборонного ведомства, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Я рад сообщить вам, что мы можем пообещать нашим польским партнерам передачу Украине пяти МиГ-29 из бывших запасов ГДР. Заявку мы получили только сегодня. Я приветствую тот факт, что мы в Федеральном правительстве приняли это решение вместе", – отметил министр обороны Германии Борис Писториус.

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В 2002 году Германия продала Польше 23 истребителя МиГ-29, которые Бундесвер унаследовал от армии Немецкой демократической республики.