Стали известны имена военных РФ, систематически насиловавшие жительницу Киевщины, угрожая изнасиловать ее малолетнюю дочь. ФОТО

Военные РФ, которым в конце марта этого года следователями Нацполиции уведомлено о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области, объявлены в розыск.

Как рассказали "Цензор. НЕТ" в Управлении организации расследования преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Главного следственного управления Нацполиции, имея полный контроль над городом Бучей, оккупанты ежедневно совершали обходы частных домов, искали патриотически настроенных граждан Украины, оружие, мародерили.

Во время одного из так называемых "обходов", оккупанты обнаружили дом, в котором проживала местная жительница вместе со своей малолетней дочерью и пожилой матерью. Угрожая изнасиловать дочь и убить мать этой женщины, они заставили ее зайти в гараж, где по очереди изнасиловали ее саму.

И с тех пор каждый день, начиная с 18 по конец марта 2022 года, военные преступники совершали сексуальное насилие над женщиной, так же угрожая расправой над ее пожилой матерью и изнасилованием дочери. "По словам потерпевшей, их было около 10 человек, – рассказал заместитель руководителя управления Дмитрий Шевчук. – Каждый раз в момент бесчеловечного издевательства над женщиной военнослужащие из РФ держали у ее тела оружие, угрожая применить".

Читайте также: Будут судить военного РФ, который во время оккупации Херсонщины насиловал женщину и запугивал население, - Офис Генпрокурора

В ходе следствия было установлено подразделение вооруженных сил РФ, которое находилось в то время в Буче и военные которого совершали эти преступления.

Это была 37-я отдельная гвардейская мотострелковая Донская Будапештская Красного знамени ордена Красной Звезды бригада, входящая в состав 36-й общевойсковой армии Восточного военного округа РФ.

Подразделения 36-й общевойсковой армии Восточного ВО входили в состав группировки войск "Восток", которая действовала в западной части Киевской области и выполняла задачи по изоляции района боевых действий.

В дальнейшем началась кропотливая работа по установлению конкретных военных, входивших в указанную бригаду и непосредственно находившихся в то время в Буче, по результатам которой было идентифицировано около полусотни российских военных.

Во время проведения следственных действий потерпевшая узнала четырех преступников, непосредственно систематически жестоко издевавшихся над ней.

Следователям удалось собрать неопровержимые доказательства их причастности к инкриминируемому преступлению. И по согласованию с Офисом генерального прокурора четырем лицам поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины (нарушения законов и обычаев войны). Они объявлены в розыск.

Речь идет в частности о военнослужащем Жугдурове Беликте Борисовиче, 1988 г.р., уроженце с. Цаган-Ола Могойтуйского района Читинской области, Холмурзаеве Кирилле Сайдумаровиче, 2000 г.р., уроженце с. Обуса Осинского района Иркутской области, который служит санитаром, а также Балданове Баире Семеновиче, 1995 г.р., уроженце с. Догой Моготуйского района Читинской области – старшем сержанте, наводчике-операторе, заместителе командира боевой машины и гранотометчике Раднатарове Александре Борисовиче, 1988 г.р., родившегося в с. Средний Харлаун Бичарского района республики Бурятия.







На данный момент на системной основе проводятся мероприятия по идентификации других военных, совершавших сексуальное насилие над потерпевшей.

Читайте также: Установлены личности трех военных 99-го артиллерийского полка ВС РФ, которые во время оккупации Харьковщины совершили групповое изнасилование, - СБУ

По словам Дмитрия Шевчука, это не единственный случай, когда установлены российские военнослужащие, совершавшие насилие над женщинами на оккупированных территориях. Досудебное расследование продолжается еще в ряде уголовных производств.

"Мы понимаем, насколько трудно пострадавшим рассказывать о таких фактах и как важно им сохранять конфиденциальность, поэтому хочу подчеркнуть, что в таких ситуациях мы не только можем засекретить информацию о личности, но и помочь, чтобы человек получил помощь психолога", - подчеркнул он.