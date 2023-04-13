Некоторые страны ЕС совершают ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России, - Моравецкий
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Они недальновидно смотрят в сторону Китая, чтобы продавать европейские продукты с огромными "геополитическими издержками", увеличивая нашу зависимость от Китая, а не уменьшая ее", - сказал Моравецкий, выступая в четверг в Вашингтоне.
"Некоторые европейские страны пытаются совершить ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России", - отметил он.
Моравецкий заявил, что "нельзя сегодня и завтра защищать Украину, говоря при этом, что Тайвань – это не наше дело".
Польский премьер также подверг критике заявления Макрона о необходимости "европейской автономии".
"Европейская автономность звучит шикарно, не правда ли? Но это означает, что мы смещаем центр европейской гравитации в сторону Китая и разрываем отношения с США", - отметил Моравецкий.