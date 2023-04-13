Журналисты NYT нашли военного США, спровоцировавшего утечку секретных документов Пентагона

Издание The New York Times заявило, что идентифицировало человека, из-за которого произошла утечка секретных данных. Им является 21-летний военнослужащий разведывательного крыла Национальной воздушной гвардии Массачусетса Джек Тейшейра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Джек Тейшейра модерировал онлайн-группу под названием Thug Shaker Central, где было от 20 до 30 человек, в основном молодые люди и подростки, которые объединились из-за всеобщей любви к оружию, расистским мемам и видеоиграм.

Несколько источников в США также подтвердили, что следователи планируют допросить Тейшейру по делу об утечке информации. Однако ФБР отказалось давать комментарий изданию.

Издание отмечает, что журналистам удалось связать Тейшейру с другими членами онлайн-группы через его игровой профиль в интернете и другие записи. Детали интерьера дома детства Тейшейры, обнародованные в социальных сетях на семейных фотографиях, совпадают с деталями на полях некоторых фотографий с утечки секретных документов.

Изучив посты в социальных сетях и военные документы, издание установило, что Тейшейра служит в 102-м разведывательном крыле ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс.

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Напомним, военные документы, в которых подробно описаны секретные планы США и НАТО по наращиванию украинской армии перед запланированным наступлением на Россию, были опубликованы в телеграмме и твиттере в начале апреля.

Позже в социальных сетях появилась новая порция секретных документов, которые, вероятно, детализируют секреты американской национальной безопасности по Украине, Ближнему Востоку и Китаю.

Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки.

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По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подлогом. В свою очередь, как пишет Politico, утечка секретных документов привела к кризису отношений между США и союзниками.

Из-за утечки секретных документов Пентагона Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

В Минобороны Великобритании подчеркнули, что обнародованные документы содержат существенные неточности, поэтому "читатели должны быть осторожными и не принимать за чистую монету утверждения, которые могут распространять дезинформацию".

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