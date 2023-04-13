Резников о встрече с заместителем генсека НАТО: "Обсудили интересные вещи по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе"
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Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане "некоторые интересные вещи" по подготовке Украины к саммиту в Вильнюсе.
Об этом Резников сообщил на полях Первой Черноморской конференции по безопасности в Бухаресте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы также обсудили некоторые интересные вещи относительно подготовки Украины к саммиту в Вильнюсе, который мы ждем. Набросали план работы и договорились, что следующая моя встреча с господином Йенсом Столтенбергом (генсеком НАТО. – Ред.) состоится вскоре на полях "Рамштайна", – прокомментировал Резников встречу в Бухаресте с Джоане.