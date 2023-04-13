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Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий

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Россия не откажется от войны против Украины, - Моравецкий
Российская Федерация не делает выводов из провалов на поле боя в Украине и не намерена прекращать свою агрессивную войну.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не ожидайте, что россияне сделают выводы из своих провалов на поле боя и, возможно, откажутся от войны. Я пессимистически настроен на этот счет. Не думаю, что это возможно в ближней перспективе", - сказал Морацевецкий.

По его убеждению, основная цель России в этой войне – "разрушение Украины". "Это нужно для того, чтобы Украина не могла быть фундаментом для укрепления Запада", – отметил премьер Польши.

Моравецкий добавил, что "это стремление, вероятнее всего, разделяет и коммунистический Китай". "Это еще один аспект, который объединяет две сверхдержавы, даже если Россия в последние годы стала младшим партнером в этом союзе", - подытожил глава правительства Польши.

Читайте: Некоторые страны ЕС совершают ту же ошибку в отношении Китая, которую они ранее совершили в отношении России, - Моравецкий

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Топ комментарии

  • Владимир Капарунин 70d08e2e
    Поляки наиболее реалистично смотрят на путлеровскую недострану, они отдают себе отчёт в том,

    какую опасность эти уроды представляют не только для Украины, но и для всего мира, поэтому они

    идут в авангарде помощи Украине, спасибо вам за это!
  • Serge Slavinsky
    У них запас прочности значительно больше. Если бы не западная помощь, то российские танки уже были бы на границе с Польшей (не смотря на весь героизм)... Не нужно обманываться. А рашшия продолжает воевать несмотря на все санкции, и сможет продолжать еще долго...
  • Ольга Жмудовська fe6564e7
    нам від того не легше
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