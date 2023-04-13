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Враг штурмует Бахмут 40-50 раз в сутки, город ровняют с землей, - Маляр

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Враг штурмует Бахмут 40-50 раз в сутки, город ровняют с землей, - Маляр
оккупанты ежесуточно совершают от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов Бахмута.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневно враг совершает в Бахмуте от 40 до 50 штурмов и более 500 обстрелов. Не оставляя цели взять Бахмут под контроль враг перегруппировал свои силы и средства на этом направлении", - отметила она.

Она добавила, что поскольку враг обычно проигрывает в уличных боях, он прибегает к тотальному уничтожению городской застройки.

"Просто ровняет город с землей. Это делается с целью лишить наших защитников возможности держать позиции в городе", - подчеркнула Маляр.

Однако, резюмирует она, враг не добился своей цели. За Бахмут продолжаются тяжелые бои. Пока ситуация сложная, но контролируемая.

Напомним, в Бахмуте враг сконцентрировал основные усилия. Сейчас там продолжаются жестокие и тяжелые столкновения.

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Топ комментарии

  • Evgeny N
    Пані Маляр! МО призначено для забезпечення ЗСУ всім необхідним, а про стан на фронті доводять пресслужби ГШ, ОК, ООС або голови ОВА.
    Тому краще розкажи: що з замовленням зимової форми на наступний сезон? Що з літньою формою на зараз? Як з забезпеченням техніки паливом, а підрозділів - БК? Скільки ракет, снарядів, мін виробляє український ВПК? Ну і головне питання: що там з фінансовим забезпеченням військовослужбовців?
  • Petrov Viktor
    Не треба йти на поводу сильнішого в ресурсах ворога, який обрав тактику точкового напору для пропаганди перемоги для власного бидла, але ціною пірової перемоги. Виснажувати та маневрувати, міняючи позиції з зруйнованих на укріплені, головне кінцевий результат.
  • Олег Громико
    да пофигу им на даты
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